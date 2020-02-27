Что произошло за ночь 27 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
1
- В ВОЗ заявили, что впервые за пределами Китая за сутки выявили больше заражений COVID-19, чем внутри страны. 334 новых случая обнаружили в Южной Корее (всего почти 1600), лидером по жертвам остается Иран (19 умерших) – в отношении обеих стран их соседи вводят ограничения на въезд. В Италии число подтвержденных случаев приблизилось к 500, первых заболевших обнаружили в Норвегии, Грузии, Румынии и Северной Македонии.
- Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на просьбу посольства КНР прекратить проверки граждан страны в транспорте. Он попросил посла «с пониманием отнестись» к этим «вынужденным» мерам по коронавирусу и призвать соотечественников строго соблюдать режим изоляции: из 88 человек, нарушивших его за последнюю неделю, 80 были именно гражданами Китая.
- В половине российских больниц и поликлиник не обнаружили горячую воду. Счетная палата опубликовала отчет об их состоянии и выяснила также, что из 116 тысяч медучреждений в 41% не было центрального отопления, в 30,5% — водопровода, а в 35% — канализации. Помимо этого, в ведомстве отметили недостаточную квалификацию врачей и неэффективное расходование средств на оснащение техникой медучреждений для детей.
- В Польше совершили покушение на блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего власти Чечни. По словам членов его семьи, неизвестный накануне пробрался в его квартиру и нанес ему во сне несколько ударов молотком. Блогеру удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию; его госпитализировали с травмой головы. Ранее ему поступали угрозы, после того как он назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
- Майское заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург из-за российского министра Сергея Лаврова. Представители грузинской оппозиции угрожали протестами, если Лаврова пустят в страну: ранее он неоднократно посещал территории, которые Грузия считает оккупированными.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных