Замглавы самарского управления Росгвардии получил 12 лет колонии за крышевание ОПГ

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего замглавы самарского управления Росгвардии Дмитрия Сазонова к 12 годам колонии строгого режима за взяточничество. Он крышевал местные преступные группировки и бизнес, сообщает издание 63.ru.

Кроме того, росгвардейцу придется заплатить штраф в 220 миллионов рублей. Его лишили звания полковника, он также не сможет занимать должности в силовых структурах в течение 10 лет.

В вину Сазонову следователи вменили два эпизода получения взяток в особо крупном размере. К августу 2019 года, сумма всех незаконно полученных средств составила 33 миллионов рублей. Суд признал, что силовик получал незаконные вознаграждения от ОПГ «Законовские» за покровительство. Второй эпизод связан с получением денег от владельца фотостудий, который платил росгвардейцу ежемесячно от 50 до 70 тысяч рублей в обмен на разрешение фотографам беспрепятственно работать в роддомах Самарской области.

В ходе заседаний суд ознакомился с показаниями свидетелей — представителей преступного сообщества и бизнеса. Некоторые из них путались в показаниях, пишет «Коммерсант». Сам Сазонов отрицал свою причастность к связям с ОПГ, а его адвокаты утверждали, что деньги ему подкинули сотрудники управления ФСБ по Самарской области. Защита намерена обжаловать приговор.

Дело против Сазонова завели летом 2018 года, спустя пару месяцев его уволили из «Росгвардии». Осужденный приходится сыном вице-спикеру областного парламента Виктору Сазонову, который в течение 17 лет работал в Самарской губернской думе.