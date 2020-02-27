Во Франции признали невиновной в эксгибиционизме экс-участницу Femen, воткнувшую осиновый кол в воскового «двойника» Путина

Кассационный суд Франции снял обвинение в эксгибиционизме с бывшей активистки движения Femen, которая проходила по делу об уничтожении фигуры Владимира Путина в парижском музее восковых кукол Гревен. Решение суда оказалось в распоряжении русской редакции RFI.

Суд признал действия Ждановой политической акцией. Это является окончательным решением по делу активистки, и обжалованию во Франции оно не подлежит. При этом, суд не стал снимать с женщины обвинение в порче музейного имущества.

В октябре 2014 года суд постановил взыскать с Ждановой 1500 евро за эксгибиционизм и еще несколько тысяч евро за порчу имущества в ходе акции «Кукла Пуду». Активистка провела ее в знак протеста против войны на Донбассе. Акцию девушка устроила в день приезда во Францию президента Владимира Путина, которого пригласили на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Женщина пронесла в парижский музей осиновый кол. Раздевшись по пояс и выкрикивая фразу «Путин – диктатор!», она снесла кукле голову, а затем воткнула кол ей в живот.

Девушка подала на апелляцию и суд снял обвинение в эксгибиционизме, однако прокуратура попыталась обжаловать такое решение. Кассационный суд Франции отклонил эту жалобу и поставил точку в этом деле.