В Петербурге организаторы несогласованного марша Немцова объявили о проведении одиночных пикетов

Организаторы марша памяти политика Бориса Немцова, который отказались согласовать власти Санкт-Петербурга, объявили о проведении одиночных пикетов у Гостиного двора. Об этом сообщается в группе мероприятия.

«Вместо диалога власть под любым предлогом находила причины, которые могли бы оправдать невозможность проведения шествия. Отказав нам в согласовании памятного мероприятия они издевательски предложили пройтись по кругу в Удельном парке, где гайд-парк рассчитан на 200 человек. Поэтому мы выбрали формат не требующем согласований — молча пройдемся вдоль гостиного двора, далее сменяемые одиночные пикеты», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее комитет по вопросам правопорядка администрации Петербурга отказался согласовать марш памяти, объяснив решение незнанием сокращения «РФ» в заявке. До этого администрация города отклонила восемь предложенных оппозицией маршрутов из-за якобы ведущихся на каждом из них ремонтных работ.

В 2019 году марш в Петербурге также не согласовали; в итоге митинг без шествия на площади Ленина собрал около тысячи человек. В этот раз марш памяти Немцова согласовали в Москве, Нижнем Новгороде и Ростове. Отказом на заявки о согласовании ответили в администрациях Саратова и Чебоксар.