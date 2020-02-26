Российские врачи призвали Мишустина наладить закупку лекарств для больных муковисцидозом

Российские врачи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наладить закупку лекарств для больных муковисцидозом — редким генетическим заболеванием, которое поражает железы внешней секреции и функции дыхания. Открытое письмо медиков опубликовано на сайте благотворительного фонда «Острова».

Врачи попросили правительство обеспечить закупку препаратов по торговым наименованиям и изменить правила регистрации дженериков (более дешевые аналоги) так, чтобы изучение их терапевтической эквивалентности оригинальному препарату было обязательным.

Кроме того, медработники призвали обеспечить пациентов таргетной терапией (модуляторами гена CFTR) за счет средств федерального бюджета, а также ускорить их регистрацию в России и внесение в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Врачи также просят премьера-министра посодействовать в утверждении Министерством здравоохранения клинических рекомендаций для больных муковисцидозом и создании регистра пациентов, который сейчас ведется специалистами на общественных началах.

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«Жизненно важные лекарственные средства, доказавшие свою высокую эффективность в лечении больных муковисцидозом во всем мире, являющиеся своеобразным “золотым стандартом” терапии, такие как, антибактериальные препараты “Фортум” и “Тиенам”, уже не поставляются фирмами-производителями в Россию, — говорится в открытом письме.

— Очевидно, что на этом процесс ухода с российского рынка оригинальных препаратов, жизненно необходимых этим больным, не закончится».

В декабре прошлого года во время круглого стола Минздрав и производители лекарства «Фортум» договорились о единовременной бесплатной поставке препарата. Этого количества хватало на один трехнедельный курс для 300 пациентов (сейчас в России живет около четырх тысяч больных муковисцидозом). О том, что будет после того, как препарат снова кончится, Минздрав не сообщал.

Проблемы с закупкой лекарств появились в 2014 году после вступления в силу ФЗ-44, который подразумевает поддержку отечественных производителей лекарств. В результате для пациентов начали закупать более дешевые дженерики, после принятия которых у больных зачастую появляются серьезные побочные эффекты. После этого производители оригинальных препаратов начали уходить с российского рынка.