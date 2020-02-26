Суд прекратил уголовное преследование бизнесмена, который был свидетелем обвинения по делу экс‑мэра Ярославля Урлашова

Кировский районный суд Ярославля прекратил за истечением срока давности уголовное дело против бизнесмена и бывшего депутата облдумы Сергея Шмелева, который был свидетелем обвинения по делу о вымогательстве взятки экс-мэром города Евгением Урлашовым. Об этом сообщает «Коммерсант».

Шмелева обвиняли в мошенничестве (ч. 3 ст. 159.4 УК) за хищение 22 млн рублей бюджетных средств во время ремонта канализации в Ростове. Следствие установило, что компания Шмелев «Радострой» некачественно выполнила работы по госконтракту.

Бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова арестовали в июле 2013 года по делу о вымогательстве взятки, которое возбудили по заявлению Шмелева. По версии следствия, Урлашов со своими подчиненными вымогал 14 млн рублей у Шмелева.

В 2016 году суд приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы, наложив штраф размером в 42 млн рублей. В своем последнем слове Урлашов назвал дело против него «политическим».