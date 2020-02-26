Суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей военного за избиение подчиненного

224 гарнизонный военный суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч старшего сержанта Александра Носова за избиение подчиненного. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Военного обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Носов полностью признал вину.

По версии следствия, в июле 2019 года Носов решил наказать своего подчиненного, ефрейтора, проходящего службу по контракту, за то, что тот проигнорировал указание смазать замок от ворот бокса машинным маслом.

Суд установил, что старший сержант нанес потерпевшему два удара руками в грудь и левое плечо, два удара ногой по левой ягодице, а затем «обхватил рукой за шею и удерживал, сдавливая шею, причинив потерпевшему побои, физическую боль и моральные страдания».