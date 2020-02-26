«Дельфин», «Каста», IC3PEAK и другие музыканты выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские музыканты написали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена), которых приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии. Совместное заявление опубликовано на сайте «Афиши».

«За 18 лет можно записать 18 альбомов, завоевать все награды, спеть сотни песен, написать тысячи текстов. А можно ничего не сделать — потому что ты сидишь в колонии, из‑за суда с неясными доказательствами вины после пыток»,

— говорится в письме, под которым подписались «Дельфин», «Каста», «Макулатура», IC3PEAK, «Порнофильмы» и другие исполнители.

По мнению музыкантов, к приговору по делу об организации и участии в террористическом сообществе «слишком много вопросов». Поэтому его нужно пересмотреть, а информацию о пытках фигурантов дела «тщательнейшим образом» расследовать, считают авторы обращения.

Ранее Совет по правам человека попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру провести проверку расследования по жалобам на пытки фигурантов дела «Сети». В поддержку осужденных также выступили российские ученые,педагоги, психологи, создатели анимационного кино, театральные критики, владельцы независимых книжных магазинов, книгоиздатели, художники, врачи и IT-специалисты.

Напомним, что в начале февраля семерых антифашистов из Пензы — фигурантов дела «Сети» — суд приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. Их и еще нескольких молодых людей из Санкт-Петербурга обвинили в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Фигуранты рассказали, что дали признательные показания под пытками — их избивали и пытали током.