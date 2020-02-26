В Москве из башни «Федерация Восток» эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о бомбе

Из башни «Федерация Восток», расположенной на территории «Москва-Сити», эвакуировали более тысячи человек из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, специалисты также проверяют башню «Федерация Запад», однако из нее эвакуация не проводится. «По линии 02 поступила информация, в соответствии с которой мы ограничили доступ посетителей. В настоящее время сотрудники служб МЧС и полиции проводят специальные мероприятия», — сказали РБК в пресс-службе башни «Федерация».

ТАСС передает, неизвестные 26 февраля также заявили о якобы заложенных бомбах в Храме Христа Спасителя и зданиях пяти столичных судов. Угрозы взрыва поступили также в московские автовокзалы «Южные ворота» и «Северные ворота», в аэропорты Шереметьево и Домодедово.

В конце ноября в России началась волна сообщений о минированиях. Ни одно из них в итоге не подтвердилось. В ФСБ говорили, что для отправки писем с угрозами взрывов использовались пять зарубежных сервисов, доступ к которым Роскомнадзору поручили блокировать. Судам Петербурга такие сообщения неоднократно присылали с почтового сервиса «Яндекса».