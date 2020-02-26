Всеобщее голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент Владимир Путин одобрил предложение о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает Интерфакс.

Эту дату предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас. Он аргументировал это тем, что 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Ранее президент согласился с тем, чтобы объявить день голосования выходным.

С предложениями о поправках в основной закон государства Путин выступил 15 января во время послания Федеральному собранию. В тот же день он создал рабочую группу для подготовки изменений, на первое заседание она собралась 16 января. Позже Путин внес в Госдуму проект о поправках к Конституции.

Ранее в Госдуме предложили использовать для голосования по Конституции портал «Госуслуг» и МФЦ. Принять участие в голосовании смогут граждане, достигшие 18 лет. Центризбирком будет ответственным за подготовку и проведение общероссийского голосования.

Среди предложенных изменений есть идея о запрете вести дипломатические переговоры о передаче российских территорий. Кроме того, рабочая группа хочет закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов, а также приоритет российского права над международным.