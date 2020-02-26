С сайтов СК исчезли сообщения по делу об убийстве из материала «Медузы». В комитете это объяснили новыми деталями дела

С сайта следственного управления СК по Пензенской области удалили новость об обнаружении сотрудниками правоохранительных органов в рязанском лесу тела мужчины из расследования «Медузы» о возможной причастности к его убийству фигурантов дела «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена). Пропала информация и с сайтов следственных управлений СК по Рязанской области, копии страниц остались в кэше Google.

обновление 18:29 В следственном управлении СК по Рязанской области «Новой газете» объяснили удаление сообщения. «Это было в рубрике "Внимание, розыск", как неустановленное лицо. А раз личность установлена, то зачем он там будет висеть?» — заявили в пресс-службе.

Силовики сообщали, что тело неизвестного мужчины с переломом костей лицевого скелета и повреждением позвоночника нашли 27 ноября 2017 года в четырех километрах от деревни Лопухи Рязанской области. Он был среднего телосложения, массой тела 68 кг и темно-русыми волосами. Позже генетическая экспертиза показала, что погибшим является Артем Дорофеев, пропавший в апреле 2017 года вместе со своей девушкой Екатериной Левченко.

Сообщение о найденном теле мужчины с признаками насильственной смерти появилось на портале рязанского управления СК 22 марта 2018 года. Именно на эти публикации ссылалась в своем материале «Медуза». На сайтах СУ СКР Удмуртии, Адыгеи и Северной Осетии аналогичная новость пока что доступна.

Ранее «Медуза» опубликовала материал, в котором рассматривается возможная версия о причастности фигурантов дела «Сети» Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева к исчезновению Дорофеева и Левченко. Текст, названный расследованием, строится на рассказе знакомого обвиняемых по имени Илья. Местонахождение девушки до сих пор неизвестно, ее родители попросили прокуратуру проверить информацию из расследования «Медузы».

Адвокаты обвиняемых по делу «Сети» отрицают возможную связь своих подзащитных с убийством. По их словам, если у следствия был хотя бы малейший намек на то, что молодые люди каким-то образом причастны к исчезновению двух человек, правоохранители не смогли бы оставить это без внимания.