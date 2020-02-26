Журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова опросили в СК по заявлению РИА ФАН Пригожина

Следственный комитет попытался получить объяснения от журналиста отдела расследований «Новой газеты» Дениса Короткова по фактам, изложенным в публикациях РИА «Федеральное агентство новостей», входящего в структуры предпринимателя Евгения Пригожина. Интернет-издание ранее обвинило журналиста в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

«Специально для этой миссии из Москвы в Санкт-Петербург прибыл старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Кошелев», — рассказал Коротков. Встреча проходила в здании Управления криминалистики ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Журналист попросил сообщить ему номер материалов проверки, в рамках которой у него требуют объяснения. Кроме того, он потребовал предоставить ему копию расшифровки собственных показаний по окончании беседы со следователем.

«На оба вопроса господин Кошелев ответил отрицательно, объяснив что он не обязан сообщать мне номер материала, по которому он получает мое объяснение, равно как не обязан и предоставить копию моих показаний», — рассказал журналист.

После этого Коротков закончил общение со следователем и попытался покинуть здание Следственного комитета, однако Кошелев отказался отдавать ему паспорт. «На непонятных мне основаниях Кошелев препятствовал моему уходу и удерживал мои документы до тех пор, пока в присутствии понятых не составил бумагу неизвестного мне содержания», — уточнил он.

Напомним, что после публикации ничем не подтвержденных обвинений в связях с ИГИЛ, РИА ФАН выпустило еще несколько материалов про Короткова. В них на основании анонимных источников сообщается, что журналист, работавший раньше в органах внутренних дел, в 2000-х годах якобы брал взятки, крышевал преступников, прострелил коленные чашечки неназванному человеку в помещении отдела милиции, торговал боеприпасами во время командировки в Чеченскую республику и организовал убийство сослуживца.

РИА ФАН заявило, что по этому поводу они обратились в СК и другие правоохранительные органы с требованием проведения проверки.

«Несмотря на бред и идиотизм предъявляемых претензий, а также отсутствие какого-либо обоснования, я готов дать пояснения правоохранительным органам, если они сочтут необходимым разгребать эту макулатуру. Однако считаю себя вправе знать, на основании чего будет производиться подобный опрос и, безусловно, с условием передачи мне копий моих же показаний. Отказ в моих законных просьбах кажется мне бессмысленным», — считает журналист.

В феврале в редакцию «Новой газеты» пришел запрос из Следственного комитета с требованием «незамедлительно предоставить» личные данные Дениса Короткова и обеспечить его явку в Главное управление по расследованию особо важных дел СК для дачи объяснений. Коротков ответил, что не имеет возможности приехать в столицу и предложил правоохранителям самим приехать в Санкт-Петербург, где он живет.

Одновременно с этим журналист обратился в полицию с заявлением о клевете, которая содержится в материалах РИА ФАН, и подал иск о защите деловой репутации в Приморский суд города Санкт-Петербурга. Он также потребовал полицию разобраться, кто является автором материалов. По словам адвоката Короткова Марины Андреевой, сначала полиция вообще не стала утруждать себя качественной проверкой и отказала в возбуждении уголовного дела.

«После этого мы написали заявление в прокуратуру Приморского района Санкт-Петербурга, прокурору Юрасову. Рассказали, что постановление об отказе в возбуждении дела незаконно и попросили его отменить. А отказали нам в соответствии с законом о СМИ, по которому у РИА ФАН есть право писать все, что им заблагорассудится», — рассказала Андреева.

Прокуратура все же отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и вновь направила материалы в отдел полиции. Короткову опять пришлось идти в отделение, где сотрудник правоохранительных органов, ранее проводивший проверку, сообщил ему, что документы из прокуратуры им так и не поступили.

РИА «Федеральное агентство новостей» начало информационную атаку против Дениса Короткова после публикации в «Новой газете» его резонансного материала «Головорезы» о зверском убийстве участника боевых действий в Сирии боевиками «ЧВК Вагнера».