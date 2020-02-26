Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

С 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Как передает Интерфакс, выполнять рейсы в страну продолжат авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора». Кроме того, с 28 февраля Россия перестанет выдавать визы гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных.

Голикова отметила, что распространение коронавируса также зафиксировано в Италии, но в ее отношении вводить ограничения сложно, так как страна входит в Евросоюз.