Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила в своей колонке в журнале Vogue.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и непередаваемую радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет.

Для меня это в новинку, поэтому, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю прощай», — сказала Шарапова.

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