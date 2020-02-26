Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила в своей колонке в журнале Vogue.
«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и непередаваемую радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет.
Для меня это в новинку, поэтому, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю прощай», — сказала Шарапова.
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