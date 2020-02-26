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Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, признавшего вину по делу Голунова

Общество

 

Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест экс-полицейского Дениса Коновалова, который признал вину по делу о фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова и дал показания против своего начальника Игоря Ляховца. Об этом сообщает Интерфакс. 

О том, чтобы Коновалова отпустили из СИЗО, ходатайствовало следствие. До этого экс-полицейский рассказывал, что подкинуть наркотики Голунову ему поручил бывший начальник Ляховец, который занимал должность замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. 

Ляховца, Коновалова и еще троих экс-полицейских отправили под арест в конце января. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Помимо признания вины Коноваловым, бывший оперативник Максим Уметбаев рассказал, что ударил Голунова, остальные свою вину отрицают.

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Журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста и его уголовное преследование прекратили.

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Теги:
суды, наркотики, полиция, голунов, em

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