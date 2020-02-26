Родители пропавшей жительницы Пензы попросили прокуратуру проверить информацию «Медузы» о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к ее убийству

Родители пропавшей жительницы Пензы Екатерины Левченко попросили прокуратуру проверить информацию из расследования «Медузы» о возможной причастности к ее убийству фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена).

Издание уточняет, что Татьяна и Сергей Левченко попросили прокуратуру Пензенской области начать «предварительное расследование для решения вопроса об уголовном преследовании» из-за возможного убийства их дочери «фигурантами дела "Сети" — Иванкиным М., Полтавцем А. и Пчелинцевым Д.».

Как сообщает «7х7», после подачи заявления к родителям пропавшей девушки приезжали сотрудники уголовного розыска и опрашивали их «в связи с новыми обстоятельствами». Позже их вызвали в региональное управление Следственного комитета.

Ранее «Медуза» опубликовала расследование, в котором рассказывается об исчезновении в 2017 году Левченко и ее друга Артема Дорофеева, чье тело с признаками насильственной смерти впоследствии нашли под Рязанью. Местонахождение девушки до сих пор неизвестно. Издание утверждает, что молодые люди были знакомы с фигурантами дела «Сети», и те могут быть причастны к их убийству.

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