Суд признал законным призыв в армию менеджера ФБК Руслана Шаведдинова

Мещанский районный суд Москвы признал законными действия военного комиссариата, призвавшего в армию менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Об этом сообщает в твиттере «Команда Навального».

Как уточняет «Мбх медиа», истцы требовали признать незаконным призыв Шаведдинова в армию, принудительную отправку к месту службы и присвоение звания «рядовой». Как отмечает юрист ФБК Владлен Лось, в декабре Шаведдинов подал апелляционную жалобу по другому иску, что должно было приостановить процедуру призыва. Защита намерена обжаловать решение.

В конце декабря у Шаведдинова прошел обыск, после которого его увезли на допрос, и тот перестал выходить на связь. На следующий день стало известно, что менеджера ФБК отправили проходить срочную службу на Новую Землю в Архангельской области, хотя суд не успел рассмотреть его заявление об отсрочке.