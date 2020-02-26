«Проект»: Кремль совместно со «Сбербанком» создал центр по распространению таргетированной политической рекламы

Кремль, правительство Москвы и «Сбербанк» создали Центр управления рисками, который будет работать для повышения явки во время голосования по поправкам в Конституцию и на парламентских выборах, а также будет распространять согласованную с властями информацию. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источники.

По данным «Проекта», центр будет готовить таргетированную политическую рекламу для россиян с использованием их данных, включая пол и возраст. Предполагается, что масштабная кампания по подготовке к выборам начнется и в соцсетях. Также организация займется разработкой платформ для жалоб россиян.

«Центр управления рисками» — неофициальное название проекта, который системе СПАРК числится как АНО «Диалог». Возглавил структуру бывший главред Lenta.ru и экс-сотрудник администрации президента Алексей Гореславский, который курировал в Кремле вопросы, связанные с цифровыми технологиями и интернетом.

В работе центра принял участие вице-президент «Сбербанка» Андрей Заварзин, который занимается в банке созданием «персональных предложений на основе алгоритмов машинного обучения». Как отмечают собеседники издания, сначала он занял пост гендиректора центра, однако позже уступил его Гореславскому.

По данным РБК АНО «Диалог» была создана в ноябре для мониторинга жалоб и обратной связи с москвичами. Позже ее деятельность решили распространить на федеральный уровень. О необходимости появления в России общей платформы для обращений в конце января заявил президент Владимир Путин.