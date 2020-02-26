Бывший начальник ярославской ИК-1 и его заместитель отказались признать вину по делу о пытках заключенного Макарова

Большинство сотрудников ФСИН, пытавших Евгения Макарова, в ярославской ИК-1, частично признали свою вину. Другие вину признавать отказались. Об этом сообщает корреспондентка «Новой газеты» из зала суда Дзержинского суда Ярославля.

Полностью отрицают свою вину бывший начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов. Их обвиняют в том, что они отдали приказ о необоснованном применении силы сотрудникам колонии. Показания на них дали бывший замначальника оперотдела Сергей Ефремов и бывший старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков. Последний в зале суда от своих показаний отказался и признал свою вину частично.

Вину признал Алексей Андреев. Частично виновными себя назвали Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Сергей Драчев, Иван Калашников, Андрей Зыбин, Дмитрий Соловьев, Алексей Микитюк, Александр Морозов и Руслан Цветков. Сипан Мамоян пока не выразил свою позицию.

На прошлой неделе в Дзержинском суде Ярославля начался основной процесс «ярославского дела» — бывших сотрудников первой исправительной колонии судят за пытки в отношении Евгения Макарова, на тот момент заключенного.

На скамье подсудимых сразу 14 представителей уголовно-исполнительной системы, в том числе бывший начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов. Всех их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК), по этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Параллельно будут идти процессы по другим эпизодам превышения полномочий со стороны сотрудников ярославских колоний — ИК-1 и ИК-8. Нескольких фигурантов «ярославского дела», обвиненных в избиении заключенных, уже осудили на разные сроки.

Так, бывшего замначальника оперотдела ИК-1 Сергея Ефремова в январе этого года приговорили к четырем годам колонии общего режима за пытки в отношении Евгения Макарова. Ефремов лишился звания капитана и возможности заниматься руководящие должности в госорганах в течение двух лет.

На 3,5 года осужден Максим Яблоков, бывший старший инспектор отдела безопасности ИК-1, три из них он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий. Его обвинили в избиении заключенных на этапе в 2016 году. Он дал показания на двоих подельников — Романа Оныпу и Владислава Писаревского. Их приговорили к четырем годам условно за избиение этапированного зека Хасдина Муртазалиева. Два с половиной года им запрещено занимать определенные должности.

Последний из осужденных на этот момент — бывший помощник начальника дежурной части отдела безопасности ИК-1 Владимир Костюк. Ему дали 3,5 года условно — с сохранением звания — за избиение заключенного Павла Соколова в 2016 году (видео в марте 2019-го опубликовала «Новая газета»). Костюк сейчас на пенсии, работает охранником в детском саду, а до этого больше 20 лет проработал в службе исполнения наказаний.