«Даже на мероприятиях в Кремле есть защитные меры»: Песков отказался считать дискриминацией проверки китайцев на коронавирус в транспорте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность дискриминации граждан Китая из-за вспышки коронавируса, сообщает РИА Новости. Накануне, как стало известно «Новой газете», посольство страны пожаловалось московским властям на частые проверки на коронавирус в городском транспорте.

«Меры по предотвращению распространения коронавируса предпринимаются в отношении всех. Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры. И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы, — заявил Песков на брифинге. — Не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах». Так, в феврале с тепловизорами проверяли журналистов, пришедших на мероприятие в Кремле с участием Путина.

В диппредставительстве Китая же настаивали, что анкетирование в метро и наземном транспорте затрагивает исключительно их граждан, и попросили правительство Москвы отказаться от «чрезмерных мер»: специального мониторинга граждан КНР не существует сегодня ни в одной стране мира, включая США и другие западные страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что «мониторинг», который проводят правоохранительные органы и эпидемиологические службы (включает в себя проверки в транспорте, а также «рейды по местам возможного проживания»), касается всех, кто прибыл из Китая до временного закрытия границы, — вне зависимости от гражданства. При этом в поручениях для водителей автобусов речь шла исключительно о мониторинге «лиц китайской национальности».