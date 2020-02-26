Участника «Правого сектора» Игоря Пирожка приговорили к четырем годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Игоря Пирожка. Об этом Интерфаксу сообщили в УФСБ по Москве и Московской области.

Его признали виновным в организации экстремистской организации и участии в ней, а также в оправдании терроризма (ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК). Пирожок ранее частично признавал вину. Ему также ограничили право пользования интернетом и администрирования групп в соцсетях в течение трех лет.

Националиста арестовали в апреле прошлого года. По версии следствия, в 2014 году он приехал на Украину и вступил в состав «Правого сектора» под псевдонимом Роман Чирка. В «Правом секторе» заявляли, что активиста вскоре исключили из организации из-за связей с бандитизмом и приверженности к нацистской идеологии.

Впоследствии, как считает следствие, Пирожок создал отряд «Хорти» («Борзые») «для ведения партизанской войны против России». В ФСБ утверждали, что в январе 2018 года он приехал в Подмосковье и пытался завербовать двоих человек. Однако те отказались вступать в организацию и сообщили об активисте в правоохранительные органы.

Как рассказывала «Медиазона», активист ранее возглавлял неонацистскую организацию «Легион "Верфольф"», участников которой в 1994 году обвинили в убийстве соратника, хулиганстве и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. В 1996 году Пирожка осудили на пять лет.