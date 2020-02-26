Следствие предъявило историку Соколову обвинение в незаконном хранении оружия

Следователи предъявили еще одно обвинение бывшему доценту Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом ТАСС рассказал адвокат историка Александр Почуев.

По его словам, теперь Соколова обвинили еще и в незаконном хранении оружия. (ч.1 ст. 222 УК). Историк с ним согласился. «Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», — пояснил защитник.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире Соколова винтовку ТОЗ-17. Следователи полагают, что именно из нее и была убита 24-летняя аспирантка.

Сейчас Соколов находится в СИЗО, суд продлил ему арест до 9 апреля. Напомним, в начале ноября доцента нашли в реке неподалеку от набережной Мойки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки и пистолет.

В квартире Соколова силовики нашли расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. Историка уволили из СПбГУ «за аморальный поступок», а дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.