ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова пожаловалась в СК на отказы дознавателя в посещении стоматолога

ЛГБТ- и фем- активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова подала заявление в Следственный комитет: она требует завести уголовное дело на своего дознавателя Чайковскую, которая в четвертый раз отказала ей в посещении стоматолога. Об этом «Новой газете» сообщила мать Цветковой Анна Ходырева.

Сегодня Цветкова вместе с адвокатом при личной встрече с дознавателем вновь подали ходатайство на посещение стоматолога. Дознаватель Чайковская в устной беседе сказала, что не разрешит Юлии посещение врача, и предложила сделку: она пустит Цветкову в больницу, если ее мать придет к ней на допрос. Анна Ходырева уточнила, что повестку передали 6 февраля в руки дочери, а не ей — поэтому повестка не считается доставленной.

Также дознаватель Чайковская в устной беседе с адвокатом Пушкаревым и Цветковой сослалась на комментарий стоматолога девушки Светланы Шмотиной «Новой газете», указав на то, что стоматолог говорила о срочности операции, а если операция до сих пор не сделана, значит, она не нужна.

Стоматолог Цветковой в разговоре с «Новой» 26 февраля рассказала, что у активистки появились симптомы невралгии тройничного нерва. Это она смогла понять из телефонного разговора с Юлией, так как за последние два месяца смогла осмотреть Юлию только однажды — приехав к ней домой.

Стоматолог Шмотина назвала происходящее с Цветковой «пыткой болью»: «У нее зуб "пятерка" лежит очень плохо. В полутора миллиметрах от канала, где находится огромных трехжильный жгут: сосуд, нерв, вена. И если там появится очаг воспаления — что возможно на фоне снижения иммунитета и стресса — то это может привести к невралгии тройничного нерва — глубокой инвалидности и не прекращающейся сутками боли».

Сейчас у Цветковой назначена операция по удалению зуба в муниципальной больнице на 13-14 марта. Из-за сложности операции, ей нужно лечь в стационар, а для этого необходимо сдать множество анализов. Мать Цветковой Анна Ходырева говорит, что это кажется почти невозможным — для каждого выхода из дома на анализы Юлии необходимо разрешение дознавателя.

Напомним, активистка Юлия Цветкова — режиссер уже закрытого детского театра «Мерак» — третий месяц находится под домашний арест по делу о распространении порнографии за публикации в ее группе во «ВКонтакте». В материалах уголовного дела не указано, какие именно ее посты следствие считает порнографическими. Также у Цветковой два протокола по статьям о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.