В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом

Следственный комитет по Ульяновской области возбудил дело о покушении на убийство после того, как местный 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу алгебры и геометрии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как Интерфаксу уточнили в УМВД по региону, нападение произошло во время урока утром 26 февраля, ученик ударил педагога ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали, ребенка задержали.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, назначено несколько судебных экспертиз, а также проверяются условия жизни ребенка.