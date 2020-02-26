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В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом

Общество

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Следственный комитет по Ульяновской области возбудил дело о покушении на убийство после того, как местный 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу алгебры и геометрии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как Интерфаксу уточнили в УМВД по региону, нападение произошло во время урока утром 26 февраля, ученик ударил педагога ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали, ребенка задержали. 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что взял ситуацию под свой личный контроль. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, назначено несколько судебных экспертиз, а также проверяются условия жизни ребенка. 

Теги:
kb, школьники, ульяновская область

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