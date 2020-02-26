Нидерланды засекретят свидетелей по делу о крушении MH17 над Донбассом

Нидерланды засекретят личности 13 человек, которые проходят свидетелями по делу о крушении над Донбассом малайзийского Boeing. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на документы.

По мнению следственного судьи, эти люди подвергаются «значительным рискам», а их здоровье и безопасность могут быть поставлены под угрозу. При этом суд отказался сохранить в тайне личность еще одного свидетеля, поскольку гарантировать его анонимность «практически невозможно».

Кроме того, телеканал уточняет, что проходящих по делу в качестве подозреваемых обвиняют в убийстве и непредумышленном убийстве. По версии следствия, они контролировали запуск зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым предположительно был сбит самолет, и скрывали эту установку.

В начале февраля национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о сбитом Boeing — Олегу Пулатову (по кличке Гюрза), Игорю Стрелкову (Гиркину), Сергею Дубинскому (по кличке Хмурый) и Леониду Харченко (по кличке Крот). Суд над ними начнется 9 марта.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. Российские власти неоднократно отрицали причастность к катастрофе.