Красноярского чиновника отправили под домашний арест из-за нападений бездомных собак

Кировский суд Красноярска отправил под домашний арест руководителя управления дорог и благоустройства администрации города Евгения Петрюка, сообщили в пресс-службе суда. В его функции входил контроль за отловом собак, от нападений которых c начала года погибли несколько.

Чиновнику инкриминируют халатность. По версии краевого Следственного комитета, он «не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», а также не контролировал работу приюта для собак на востоке города, где совершались нападения.

Петрюка задержали 23 февраля спустя сутки после того, как во дворе дома на улице Мичурина нашли тело женщины с объеденными конечности, предположительно, погибшей от стаи собак (еще одной женщине удалось тогда спастись).

Первым со следами укусов в середине января нашли сторожа промбазы (скончавшегося, как выяснилось впоследствии, по естественным причинам), 13 и 20 февраля на улице Кутузова нашли тела мужчины и женщины со следами укусов; 25 февраля мертвым обнаружили 37-летнего мужчину в разорванной одежде. Были ли именно атаки животных причиной смерти, в СК пока что не говорили.

Муниципальные депутаты Красноярска подписали поручительство за Петрюка, назвав в нем чиновника «принципиальным, ответственным, порядочным и честным человеком». Вице-мэр Красноярска Владислав Логинов сказал, что «наш коллега с точки зрения законности организовывал работу как положено».