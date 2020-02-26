Россия предложила ООН не считать «превентивные задержания и обыски» перед митингами и запреты акций нарушением права на свободу собраний

Правительство России разъяснило ООН, что превентивные задержания и обыски до митингов, ответственность протестующих перед коммерческими предприятиями и отказ согласовывать место проведения акции не является нарушением права на свободу собраний. Комментарии российских властей по этому вопросу, направленные в международную организацию, оказались в распоряжении газеты «Коммерсант».

Российские власти раскритиковали предложение правозащитников включить в проект документа ООН о трактовке прав граждан на свободу собраний обязанность государства защищать подвергающихся дискриминации участников акций от «от нападений, вызванных гомофобией, сексизмом или гендерной дискриминацией». Россия назвала это «попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц». Российское правительство не видит в необходимости и в специальном пункте о защите журналистов и правозащитников, работающих на митингах.

Проект документа предполагает возможность властей, в исключительных случаях, ограничивать право на свободу собраний. Россия предлагает расширить список условий для запретов, включив туда угрозу «здоровью и психологической неприкосновенности» граждан. Российские власти напомнили ООН, что «некая презумпция мирного характера собраний неизвестна международному праву».

Также Россия с сомнением относится к идее правозащитников включить в проект документа фразу о том, что «непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий». Власти сочли такое утверждение оценочным. Вместе с тем правительство выступает против правила, которое гласит, что вводить запрет на проведении публичных мероприятий, руководствуясь «защитой нравственности» можно лишь в исключительных случаях.

Черновик «Общих замечаний» к 21-й статье Международного пакта о гражданских и политических правах составлялся с 2018 года с помощью правозащитников из разных стран. Документ будет определять, как ООН трактует право на свободу собраний и в каких случаях государство может это право ограничивать. На втором этапе подготовки «Замечаний международная организация пригласила государства присоединиться к обсуждению и направить свои комментарии к документу, который будет носить рекомендательный характер.