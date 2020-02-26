В Челябинской области суд восстановил на работе водителя «скорой», организовавшего протест медиков

В городе Сатка Челябинской области суд восстановил на работе водителя скорой помощи Дмитрия Бурдина, который является лидером местного отделения профсоюза «Действие». В 2019 и 2020 годах они организовали протесты, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда для медработников.

«Я собираюсь вернуться на работу. Пока никакого противодействия со стороны руководства станции скорой помощи нет», — рассказал Бурдин «Новой газете». По словам водителя «скорой», он намерен продолжить добиваться решения проблем медработников, а также — привлечь к ответственности главного врача саткинской станции скорой помощи Константина Лаптева.

«Лаптев ранее заявлял в СМИ, что увольнению со станции подверглись работники, воровавшие бензин. Но это ни на чем не основанное заявление», — сказал Бурдин. Он отметил, что также планирует добиться компенсации за незаконное увольнение.

5 февраля работники скорой помощи в Сатке вышли на массовый пикет, требуя доукомплектовать штат и повысить зарплаты. По словам медработников, зарплата водителей скорой в городе составляет порядка 15 тысяч рублей, фельдшеров — 18 тысяч. При этом врач на станции скорой помощи всего один, и тот работает по совместительству, а в окрестностях города — идут сокращения медицинских бригад.