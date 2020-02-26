«А дубинкой просто так никто не молотит»: Путин оправдал жесткие разгоны летних протестов

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что участники протестов, начавшихся из-за фальсификаций во время кампании по выборам в Мосгордуму, сами спровоцировали полицейских и росгвардейцев на применение спецсредств при разгоне.

По словам Путина, на шествия не была получена «санкция», а участники намеренно перекрывали дорогу: «Зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы [интервьювер] меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти управления».

Движение перекрывалось в ходе митинга 27 июля на участке Садового кольца: около сотни человек на пять минут вышли на Самотечную эстакаду в районе Цветного бульвара. Путин оправдал применение насилия и на других митингах: ему привели в качества примера избиение Дарьи Сосновской полицейскими после согласованного митинга-концерта 10 августа, на что он ответил, что «речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях».

Когда Путина спросили, допустимы ли его сравнения московских митингов с протестами в Париже и Гонконге, он вновь заявил, что якобы именно таких масштабов могли достичь действия протестующих, если бы их не разогнали, а на отдельных участников не завели уголовные дела – в том числе и по таким кажущимся незначительными поводам, как брошенные в сторону силовиков пластиковые стаканчики и бутылки («Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться»).

«Они [признанные потерпевшими силовики] и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? – возмутился Путин. – Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят».

За спорный твит о том, что дети разгонявших митинги росгвардейцев сами могут стать жертвами ответного насилия (вместо них якобы «по почте придут компакт-диски со снафф-видео»), на пять лет колонии был осужден финансовый менеджер из Подмосковья Владислав Синица. В колонию после акции 10 августа за «неоднократное нарушение правил митингов» также был отправлен програмист Константин Котов: проверить законность приговора после своей декабрьской пресс-конференции просил сам Путин, а Конституционный суд зимой постановил пересмотреть его приговор – это так и не было сделано.