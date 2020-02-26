ФСБ сообщила о задержании подростков, готовивших нападение на школу в Саратове

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые собирались совершить вооруженное нападение на школу. Об этом в ведомстве сообщили в ТАСС.

СК уточнил, что задержанным 14 и 15 лет. В ФСБ отметили, что подростки состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

«Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья», — рассказали в спецслужбе, добавив, что задержанные планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

На видео, которое опубликовало ФСБ, задержанные заявили, что планировали из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек.

Отмечается, что Следственный комитет по Саратовской области завел уголовное дело о приготовлении к совершению группой лиц убийства двух и более человек.

На прошлой неделе ФСБ отчиталась о предотвращении двух терактов, которые готовили последователи устроившего стрельбу в керченском колледже. Вскоре двух подростков 15 и 16 лет арестовали по делу о подготовке терактов за то, что они «разработали планы вооруженных нападений», вели в соцсетях и мессенджерах «группы смерти» и «склоняли пользователей к аналогичным преступлениям».

Напомним, в октябре 2018 года в керченском колледже 18-летний студент Владислав Росляков заложил взрывное устройство и открыл огонь по учащимся и работникам. Погиб 21 человек, включая стрелка, еще около 70 пострадали.