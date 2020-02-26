США продлили санкции против России из-за ситуации на востоке Украины

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014 году из-за аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что действия и политика российских властей, «подрывающих демократические процессы и институты на Украине», продолжают представлять «необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Ограничения будут действовать до марта 2021 года. Санкции продлеваются ежегодно. Чтобы их отменить, президент США должен уведомить об этом за 90 дней до очередной даты продления.

Напомним, что санкции против России ввели в 2014 году из-за вооруженного конфликтом на Украине и присоединения Крыма к России. Ограничения подразумевают запрет на въезд в отношении высокопоставленных российских политиков и бизнесменов, а также заморозку их активов на территории США. Кроме того, санкции затрагивают ряд компаний, с которыми физическим и юридическим лицам США запрещено поддерживать деловые отношения.