Главный санитарный врач Москвы из-за коронавируса предписала ресторанам обеспечить персонал масками и установить бактерицидные лампы

Управление Роспотребнадзора по Москве накануне направило в рестораны города предписание усилить дезинфицирующий режим из-за распространения коронавируса в Китае. Персонал, работающий с посетителями, обяжут менять медицинские маски каждые 3 часа и мыть руки с антисептиками, сообщают «Ведомости».

Залы ресторанов будет необходимо убирать дважды в день – утром и вечером, а обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты – каждый час. Роспотребнадзор также потребовал, чтобы в залах установили ультрафиолетовые бактерицидные лампы, а посуду и столовые приборы дезинфицировали не менее 90 минут.

В Федерации рестораторов и отельеров меры назвали «запоздалыми»: заведения общепита из-за регулярной вспышки ОРВИ и гриппа с начала января стали чаще проводить уборку и проветривать помещения. «Гостей вряд ли привлекут персонал в масках и включенная бактерицидная лампа», – пожаловался один из рестораторов, однако в фуд-корте «Депо», где маски носят с начала февраля, заверили «Ведомости», что это их посетителей не отпугнуло.