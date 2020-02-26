В Сибири и на Дальнем Востоке массово эвакуировали школы из-за сообщений о минированиях

В крупнейших городах Дальнего Востока и Сибири прошла массовая эвакуация школьников из-за электронных писем о минированиях, сообщает «Тайга.Инфо». Это уже третья волна за месяц: 3 февраля анонимные угрозы также затронули школы, а 17 февраля письма о бомбах поступали в детские сады.

Эвакуации первыми начались во Владивостоке, где сегодня проходили антитеррористические учения в торговых центрах. Вскоре школы массово эвакуировали в Улан-Удэ, Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Красноярске. В Иркутске для проведения проверки детей эвакуировать не стали. Ни одна из угроз, как вскоре уточнили региональные власти, не подтвердилась.

В Красноярске и Новосибирске во многих письмах о минированиях упоминалась сеть гипермаркетов «Самбери», которая ранее и сама подвергалась эвакуациям: анонимные авторы требуют от них «заплатить задолженность десять миллионов». «Если сегодня компания "Самбери" не выполнит свои обязательства, 10 миллионов учащихся прольют свою кровь», — говорилось в одном из них.