Упомянутый в расследованиях ФБК и «Би-би-си» бизнесмен Удодов оказался мужем сестры Мишустина

Бизнесмен Александр Удодов, фигурировавший в расследованиях Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Русской службы «Би-би-си» о недвижимости премьер-министра Михаила Мишустина, оказался мужем его сестры. Об этом Удодов рассказал в интервью «Известиям».

Отвечая на вопрос о «характере отношений с новым премьер-министром» Удодов заявил, что с 2008 года я женат на его родной сестре Наталии Стениной, однако уже не живет с ней.

Кроме того, бизнесмен сообщил, что продал находящиеся в центре Москвы люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26». По его словам, это произошло еще осенью прошлого года. Новым владельцем ТЦ стали структуры основного владельца Евразийского трубопроводного консорциума Александра Карманова, пишут «Ведомости».

В расследованиях ФБК и Русской службы «Би-би-си» говорилось, что Удодов является бизнес-партнером сестры Мишустина. По данным расследователей, Удодов вместе со Стениной учредил несколько связанных с Мишустиным организаций. Кроме того, узнал ФБК, Удодов подарил Стениной гектар земли и два дома. Согласно оценкам СМИ, сестра Мишустина владеет недвижимостью общей стоимостью на 900 миллионов рублей.

В 2011 «Коммерсант» называл Удодова «соучастником, а возможно и одним из организаторов, махинаций с НДС». Речь шла о попытке хищения из бюджета двух миллиардов рублей под видом возмещения НДС.