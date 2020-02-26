«Медуза»: «Единая Россия» поменяет название и структуру управления партией

К выборам в Госдуму в 2021 году партия «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), сменит название и структуру управления партией. Об этом сообщают источники «Медузы».

По данным издания, в ближайшие месяцы состоится съезд партии, на котором поменяют устав, чтобы избавиться от негатива, связанного с репутацией «Единой России». Процесс объединения, пишет «Медуза», должен завершиться к сентябрю, чтобы партия не потеряла возможность участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Планируется, что в партии вместо председателя появятся три сопредседателя, в число которых не войдет нынешний глава ЕР и бывший премьер Дмитрий Медведев. Среди кандидатов на должность сопредседателя называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В ЕР сообщили, что президиум генерального совета партии на заседании 26 февраля примет решение о создании аппарата председателя партии. «Аппарат займется обеспечением работы Дмитрия Медведева по партийной линии и координацией управлений ЦИК по повестке председателя», — говорится в сообщении. Аппаратом будет руководить Жанна Одинцова, которая ранее была помощником премьера.