США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из России и других стран за поддержку иранской ракетной программы

США ввели санкции в отношении 13 компаний и физических лиц из России, Китая, Турции и Ирака за поддержку иранской ракетной программы. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

Санкции были введены на два года в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в Иране, КНДР и Сирии. Теперь попавшие в список люди и организации столкнутся с рядом ограничений, связанных с госзакупками США, получением помощи от американского правительства и экспортом.

«Введение санкций против этих иностранных компаний и физлиц согласуется с нашими усилиями по использованию всех возможных инструментов, которые необходимы, чтобы помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал», — говорится в распространенном заявлении.

В документе не указано, какие именно российские граждане или компании попали в санкционный список. Туда включили пять компаний Китая и Турции, а также китайского гражданина, обвиняемого в поставках в Пакистан продукции двойного назначения.