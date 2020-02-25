Генпрокуратура впервые обжаловала штраф по делу о неуважении к власти

Генеральная прокуратура впервые опротестовала штраф по делу о неуважении к власти, который суд назначил продавщице из Котласа, раскритиковавшей губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

С требованием отменить решение суда о штрафе, назначенном Светлане Бакшеевой, еще до своей отставки обратился заместитель генпрокурора Леонид Коржинек. Протест он направил в Верховный Суд России.

В Генпрокуратуре объяснили подобной решение тем, что «проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является».

Летом Котласский городской и областной суды признали Бакшееву виновной по делу о неуважении к власти (ч. 3 ст.20.1 КоАП) за пост во «ВКонтакте». Женщина резко отреагировала на слова губернатора области Игоря Орлова, который назвал выступающих против строительства мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью». 46-летнюю женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека.