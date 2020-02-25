Активистка и фотограф получили штрафы в 15 тысяч рублей за баннер «Свободу всем политзаключенным!» у входа в Госдуму 

Тверской суд Москвы назначил активистке Татьяне Колобакиной и фотографу Георгию Мальцу штрафы в в 15 тысяч рублей каждому за акцию у входа в Госдуму. Об этом «Новой газете» сообщила сама активистка.

Девушку признали виновной в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), по той же статье суд оштрафовал и фотографа. При этом, по словам Колобакиной, Малец не принимал непосредственного участия в акции.

Акция в защиту политзаключенных. Фото: участники акции

«В протоколе указано, что Георгий развешивал баннер, помогал его держать. На самом деле, он только фотографировал, и то — издалека. Тем не менее, его задержали и оштрафовали», — рассказала активистка.

В начале февраля активисты развернули у входа в Госдуму баннер с надписью «Свободу всем политзаключенным». Колобакина подчеркнула, что в акции приняли участие активисты разных политических взглядов, которые требовали освободить всех, кто подвергся преследованию из-за своей политической позиции. Участники акции выступали за немедленное освобождение фигурантов резонансных дел — «Нового величия», «московского», «ростовского», «пензенского» дел и других.