Совет по правам человека призвал СК и Генпрокуратуру проверить расследование жалоб на пытки фигурантов дела «Сети»

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру провести проверку расследования по жалобам на пытки фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Советующее заявление опубликовано на сайте Совета.

«Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по их (фигурантов — ред.) заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — говорится в обращении.

Члены совета призвали руководство следственного и надзорного органов тщательно изучить результаты проверок, которые проводились после заявлений фигурантов, и оценить, насколько обоснован был отказ в возбуждении уголовного дела по фактам насилия. Совет попросил проинформировать его о результатах этих проверок.

Семерых антифашистов из Пензы — фигурантов дела «Сети» — суд приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. Их и еще нескольких молодых людей из Санкт-Петербурга обвинили в организации и участии в террористическом сообществе, члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Фигуранты рассказали, что дали признательные показания под пытками — их избивали и пытали током.