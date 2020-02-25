«Взял запрещенные вещества тайно»: Baza опубликовала показания экс-полицейского о подбросе наркотиков Голунову 

Бывший полицейский Денис Коновалов, признавший вину по делу Ивана Голунова, заявил следователям, что достал подброшенные журналисту «Медузы» наркотики «из другого уголовного дела». Пересказ его показаний опубликовало издание Baza.

Экс-полицейский рассказал, что спустя несколько минут после задержания, когда на Голунова надели наручники и повели к полицейской машине, он одной рукой открыл его рюкзак и подложил туда запрещенные вещества, которые позже были изъяты при понятых. Кроме того, Коновалов признался, что подбросил запрещенные вещества и в квартиру журналиста — прямо во время обыска, когда остальные присутствующие на оперативном мероприятии, отвернулись.

Бывший сотрудник правоохранительных органов также сообщил, что за журналистом в день преступления — 6 июня 2019 года — велась слежка. Ранее он признал свою вину и дал показания против своего начальника — замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, который, по словам Коновалова, дал ему указание подбросить журналисту «Медузы» наркотики еще в начале июня.

Защитники других фигурантов дела утверждают, что Коновалов себя оговаривает. Так, адвокат Ляховца считает, что подобные заявления Коновалов сделал под давлением. После дачи признательных показаний Следственный комитет попросил суд изменить Коновалову меру пресечения и отправить его под домашний арест.

В январе этого года по «делу Голунова» арестовали пятерых экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. По данным следствия, Ляховец является организатором преступления.