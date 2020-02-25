Ударившего росгвардейца участника митинга в Ингушетии отправили в колонию-поселение

Суд Железноводска Ставропольского края приговорил к году и двум месяцам колонии-поселения 25-летнего студента-заочника из Ингушетии Ибрагима Дугиева, который во время столкновений на прошлогоднем митинге в столице республики Магасе ударил росгвардейца ногой.

Как сообщили «Новой газете» в правозащитном центре «Мемориал», гособвинение видело в его действиях политический мотив и требовало приговорить его к году в колонии общего режима. Сам Дугиев в ходе прений объяснял свой поступок страхом того, что силовики могли причинить вред находившимся на площади старикам.

Дугиев был одним из первых задержан по уголовному делу о беспорядках на согласованном митинге 26 марта против изменений границ с Чечней и за смену главы республики: его участники отказались расходится, и на следующее утро их попытались разогнать силовики. Всего по делу о протестах привлекли около 30 человек, среди которых были как простые участники митинга, так и местные старейшины. На данный момент приговор вынесли 18 из них — все они были обвинительными.

В апреле к нему домой ворвались с обыском сотрудники правоохранительных органов, выломав им дверь и разбив окна. Вскоре его на полгода отправили в СИЗО, отпустив под домашний арест в сентябре. Хотя потерпевший росгвардеец говорил, что не имеет никаких претензий к подсудимому, суд отказался прекратить дело и ограничиться судебным штрафом.