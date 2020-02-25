В Архангельской области «Свидетелей Иеговы» обвинили в вовлечении несовершеннолетних в экстремизм. Они молились со своими детьми

В Приморском районе Архангельской области прокуратура направила в суд материалы дела последователя «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной в России организации), которого обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в деятельность экстремистской организации.

Согласно пресс-релизу областного Следственного комитета, два года назад 39-летний Евгений Якка организовал в Приморском районе и в Архангельске домашние молитвенные собрания, на которые один из верующих приходил молиться с сыном – это, по версии следствия, и образует состав преступления.

Якку вместе с еще двумя последователями «Свидетелей Иеговы» впервые задержали в начале 2019 года, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Остальные верующие тогда дали признательные показания, и в их отношении уголовное дело прекратили «за деятельным раскаянием».