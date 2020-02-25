В Москве повторно оштрафовали дизайнера, которому сломали ногу перед митингом 27 июля

Савеловский суд Москвы вновь оштрафовал на 10 тысяч рублей графического дизайнера Константина Коновалова, которому полицейские сломали ногу во время утренней пробежки по Тверской улице в день протестного митинга 27 июля.

В середине января Мосгорсуд вернул административное дело об участии в несогласованной акции на новое рассмотрение, объяснив это формальными нарушениями: хотя на первом заседании в сентябре не смогли присутствовать не находившийся на реабилитации в стационаре Коновалов, ни его защитник, отложить заседание суд отказался.

В этот раз, как рассказал дизайнер в соцсетях, суд признал, что он был участником митинга, несмотря на то, что в момент задержания до начала акции оставалось еще несколько часов. Судья также не стал принимать во внимание его доводы о том, что он живет в этом районе и предупреждал о планах пойти на пробежку 27 июля своих знакомых.