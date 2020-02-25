У еще одного фигуранта дела «Сети» обнаружили туберкулез

У еще одного фигуранта «пензенского дела» «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Армана Сагынбаева обнаружили туберкулез. Об этом «Новой газете» сообщила его мама Елена Стригина.

«Изначально у сына брали мокроту. А на прошлой неделе отвозили на флюорографию и подтвердили туберкулез правого легкого закрытого типа в районе лопаток. Похоже, что во время исследования мокроты было известно о диагнозе, но ему ничего не сказали», – сказала она.

В декабре прошлого года туберкулез выявили у другого осужденного по делу «Сети» Василия Куксова. Он жаловался на проблемы со здоровьем еще в сентябре, после чего врачи неоднократно делали ему томографию легких, однако о ее результатах не сообщалось. Его госпитализировали для обследования только в декабре, согласно медицинским документам, которые зачитали в суде, врачи подозревали у него пневмонию.

«У Васи давно было известно о туберкулезе, но не соблюдали меры безопасности. Я писала обращение к омбудсмену по Пензенской области разобраться в ситуации, но она отписывалась, что Василий носит маску и все окей», – добавила Стригина.

По делу «Сети» проходят одиннадцать анархистов из Пензы и Петербурга, которые были задержаны зимой 2017-2018 года. ФСБ обвинила их в организации «террористического сообщества», члены которого планировали на территории России теракты для дестабилизации политической обстановки. Под пытками они дали признательные показания, от которых позже отказались. Первых семерых пензенских фигурантов уже осудили на сроки от 6 до 18 лет: 27-летнему Арману Сагынбаеву дали 6 лет колонии, 31-летнему Василию Куксову — 9 лет.