ВЦИОМ: три четверти россиян не смогли привести пример предлагаемых поправок в Конституцию

К концу февраля о готовящемся всероссийском опросе по поправкам в Конституцию знали почти 80% участников опроса ВЦИОМ. При этом привести в качестве примера хотя бы одно положение из них смогли только 23% респондентов — остальные затруднились с ответом.

Принять участие в голосовании выразили готовность 66% опрошенных: выше всего ожидаемая явка среди людей старше 60 лет (73%); среди молодежи до 24 лет готовы прийти на участки только 40%. Еще четверть от всех опрошенных не определились с мнением.

Сами положения поправок из президентского законопроекта, который уже прошел первое чтение в Думе, вызывают высокий уровень одобрения у большинства опрошенных (90% и более). Так, меньше всего поддержки, 87%, было у индексации соцвыплат (важным этот пункт назвали 85%).

При этом в конце января, по оценкам ВЦИОМ, уровень поддержки ряда инициатив составлял около 60%. После этого организация убрала из вариантов ответа для респондентов «безразличное» отношение к поправкам. Участники опроса «Левада-центра» в феврале также называли наименее важными пунктами поправок усиление обеих палат парламента и Госсовета.

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К настоящему моменту власти точно не определились, какие именно поправки будут приняты: Госдума еще не проголосовала в основном втором чтени за предложения к президентскому законопроекту, подготовленные участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию. С форматом и датой голосования Центризбирком, ответственный за его проведение, пока не определился. Ожидается, что опрос пройдет 22 апреля после подписания закона президентом, а весь блок поправок вынесут на голосование одним пакетом.