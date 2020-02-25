Юристы и петербургские мундепы потребовали расследовать пытки фигурантов дела «Сети»

Более 30 адвокатов подписали письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Его опубликовали «МБХ медиа».

Юристы предложили привлечь к расследованию сотрудников следственных органов, вышестоящих по отношению к пензенским и петербургским. «Дело "Сети" настолько важно в глазах российской общественности, что материалы проверки сообщений о возможных преступлениях, совершенных в ходе его расследования, должны быть в полном объеме опубликованы для всеобщего ознакомления», — считают они.

Более 150 петербургских мундепов также обратились к генпрокурору Игорю Краснову с требованием отменить приговор пензенским фигурантам и расследовать сообщения о пытках. Они попросили, чтобы при продолжении слушаний в отношении обвиняемых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова прокуратура отказалась от предъявленных обвинений. Они, как и пензенские фигуранты, тоже заявляли о пытках.

Ранее в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили в том числе российские ученые, студенты и аспиранты, учителя и психологи, представители анимационного кино и книгоиздатели. Владельцы ряда книжных магазинов 17 февраля провели забастовку и выходили на пикеты к ФСБ в Москве.

В Петербурге слушания в отношении Филинкова и Бояршинова продолжатся сегодня. Игоря Шишкина, который признал вину и пошел на сделку со следствием, приговорили к 3,5 годам колонии. Он не сообщал о пытках, но члены Общественной наблюдательной комиссии заявляли о его избиениях.

В Пензе семерых фигурантов дела «Сети» 10 февраля приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, все они обжаловали приговор.