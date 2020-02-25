Новая газетастать со–
участником

онлайн

Заражено — 80463, смертей — 2709. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Политика

 

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной почти 30 лет, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило государственное телевидение и местные СМИ.

Фото: РИА Новости

Хосни Мубарак правил Египтом с 1981 по 2011 год. В 2011 году он подал в отставку на фоне массовых протестов, одним из главных требований которых был его уход из власти. После «арабской весны» Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели протестующих и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение было пересмотрено и через шесть лет Мубарака отпустили на свободу.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
президент, египет

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera