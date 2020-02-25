«В законах и Конституции такой аббревиатуры нет»: Смольный объяснил новый отказ в согласовании марша Немцова незнанием сокращения РФ в заявке

Комитет по вопросам правопорядка администрации Петербурга вновь отказался согласовать марш памяти политика Бориса Немцова. Чиновники рассказали Интерфаксу, что у них возникли претензии к ожидаемому числу участников и формулировке целей шествия.

Согласно ответу комитета, который опубликовал в соцсетях один из заявителей Денис Михайлов, заявленные цели — «осуждение политических репрессий», «нарушений прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ» — «неясны и вызывают неоднозначное толкование».

В частности, «неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав свобод и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ (в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует)», — говорится в документе.

Получил второй ответ по Маршу Немцова.

Тут есть замечательный абзац: pic.twitter.com/FHBaPAfiIw — Михайлов Денис (@demikhailov) February 25, 2020

Первые восемь предложенных оппозицией маршрутов в Смольном отклонили из-за якобы ведущихся на каждом из них ремонтных работ. Заявителям вместо этого предложили провести 29 февраля митинг не в центре, а в Удельном парке на севере города. Те в ответ обжаловали решение в суде.

В 2019 году марш в Петербурге также не согласовали; в итоге митинг без шествия на площади Ленина собрал около тысячи человек. В этот раз марш памяти Немцова согласовали в Москве, Нижнем Новгороде и Ростове. Отказом на заявки о согласовании ответили в администрациях Саратова и Чебоксар.

В последнем случае отказ объяснили региональным запретом на митинги у госсучреждений, который КС прошлой осенью признавал незаконным (нужные изменения еще не были внесены в законодательство республики). Чиновники предложили провести акцию, вместо центральных улиц города, на кладбище у памятника жертвам политических репрессий. 25 февраля суд признал действия администрации Чебоксар законными.