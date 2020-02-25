СМИ: один из предполагаемых отравителей болгарского бизнесмена Гебрева работал в российском представительстве при ВТО в Женеве

Один из участников группы, участвовавшей в покушении на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и сотрудника фирмы Гебрева Валентина Тахчиева, мог быть членом российской делегации во Всемирной торговой организации в Женеве. Это выяснили расследователи Bellingcat, журналисты The Insider, Tamedia и фонд Civica.

В розыск по делу объявлен Георгий Горшков, однако, по данным журналистов, настоящее имя Горшкова — Егор Гордиенко. Впервые он прилетел в Болгарию в 2015 году вместе с другими двумя сотрудниками Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) — Сергеем Федотовым и Сергеем Павловым (настоящие имена — Денис Сергеев и Сергей Лютенко).

Болгарские правоохранители считают эту поездку «подготовительной». Во второй раз сотрудники ГРУ приехали в Болгарию в конце апреля, и именно тогда, отмечается в расследовании, Федотов на парковке рядом с отелем Hill Hotel в Софии нанес спреем агент «Новичок» на двери автомобиля Гебрева. В тот же вечер, 28 апреля, Гебрева госпитализировали, а его сыну и Тахчиеву стало плохо. Предполагаемые отравители, как установили расследователи, тогда покинули страну.

Все трое пострадавших выжили. Однако 24 мая в Болгарию прилетел Федотов, спустя четыре дня – Гордиенко. В тот же день Гебреву стало плохо, его вновь госпитализировали, а Федотов и Горшков на арендованной машине уехали в Сербию и 30 мая вылетели из Белграда в Москву. Горшков с тех пор под этой фамилией за границей не появлялся.

Расследователи провели биллинг телефона Гордиенко и обнаружили, что в 2017 году он активно общался с Федотовым-Сергеевым, а также с Русланом Бошировым (Анатолием Чепигой) и Александром Петровым (Александром Мишкиным). Всех троих британские власти подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В 2014-м Гордиенко получил квартиру там же, где Чепига и Мишкин. Из-за этого расследователи считают, что он, как и «коллеги», мог участвовать в «украинской операции».

В расследовании также отмечается, что у Гордиенко-Горшкова был дипломатический паспорт, что позволяло ему проходить через границу без досмотра багажа. Расследователи предполагают, что именно он мог провезти в багаже «Новичок».

Что касается работы Гордиенко в ВТО, то официальный представитель организации подтвердил, что он был аккредитован как член российской делегации и должен был там работать до конца 2020 года, но покинул ее в 2018 году. Известно, что в октябре 2018 года Гордиенко купил билет в Москву, а через несколько дней планировал вернуться в Женеву. Однако из российской столицы в швейцарскую он так и не вернулся, расследователи связали это с упоминанием в расследовании Bellingcat поездки Боширова в Прагу, в которой, как они выяснили, с ним был и Гордиенко.

Пресс-секретарь российской миссии заявила, что у нее нет информации о деятельности Горшкова-Гордиенко.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывали о восьми сотрудниках ГРУ, которые могут быть причастны к покушению на Гебрева, расследователи сначала называли Горшкова Петром Борисовым. Однако в сообщении софийской прокураторы отмечалось, что его настоящие инициалы – Е.А.Г.