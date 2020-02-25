ЕСПЧ присудил 28 тысяч евро фигурантам «болотного дела» Гаскарову и Гущину

Европейский суд по правам человека признал нарушения российских властей во время расследования дел участников «Марша миллионов» 2012 года Ильи Гущина и Алексея Гаскарова. Обоим присудили по 10 тысяч евро, а второму также возместили 8 тысяч евро судебных издержек.

В частности, суд признал, что было нарушено их право на свободу собраний (ст. 11 Европейской конвенции) и что они дважды были наказаны за одно и то же деяние — в начале в рамках административного, а затем в рамках уголовного кодекса (ст. 4 протокола 7 конвенции).

Жалоба была подана в 2015 году, когда оба отбывали в колонии наказание по «болотному делу»: Гущина приговорили к 2,5 годам колонии, а Гаскарова к 3,5 годам колонии по статьям о «массовых беспорядках» и применении неопасного насилия к силовикам.

По версии следствия, Гаскаров в ходе столкновений ударил полицейского в корпус и вытянул другого полицейского из оцепления, а Гущин схватил полицейского за шлем и бронежилет, препятствуя задержанию демонстрантов.

ЕСПЧ ранее говорил и о незаконности ареста Гущина в рамках расследования «болотного дела»; после этого решение об аресте было отменено Верховным судом. В отношении других фигурантов дела суд в Страсбурге также признавал нарушение права на свободу собраний; некоторым также присуждали компенсации за нахождение на заседаниях в стеклянных «аквариумах».